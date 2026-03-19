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IAG scivola in fondo al mercato di Madrid

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
IAG scivola in fondo al mercato di Madrid
Ribasso per International Airlines Group, che passa di mano in perdita del 3,94%.
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