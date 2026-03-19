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/ IAG scivola in fondo al mercato di Madrid
IAG scivola in fondo al mercato di Madrid
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Trasporti
19 marzo 2026 - 13.00
Ribasso per
International Airlines Group
, che passa di mano in perdita del 3,94%.
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