Madrid: scambi in positivo per Bankinter
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bankinter, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito spagnolo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,57. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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