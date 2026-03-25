Madrid: scambi in positivo per Bankinter

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola , che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bankinter rispetto all'indice di riferimento.





Il grafico attuale dell' istituto di credito spagnolo evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 13,39 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 13,55. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 13,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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