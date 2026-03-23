Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE A
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana, con una variazione percentuale del 3,33%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di MFE A mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,385 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,539. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,289.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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