Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE A

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana , con una variazione percentuale del 3,33%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di MFE A mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,385 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,539. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,289.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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