Casta Diva, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap dopo il rally e in attesa di nuovi catalyst

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price
(a 2,80 euro
per azione dai precedenti 2,70 euro) e tagliato la raccomandazione
(Hold
da Buy, upside potenziale del 4%) sul titolo Casta Diva Group
(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.
Gli analisti scrivono che Casta Diva Group ha registrato
un fatturato 2025 di 134,9 milioni di euro, perfettamente in linea con le loro stime (135,2 milioni di euro) e leggermente inferiore all'obiettivo fissato nel piano industriale (136 milioni di euro). L'esercizio si chiude quindi con una performance complessivamente solida, caratterizzata da una crescita del +9,6% e da un significativo re-rating del titolo, che ha guadagnato oltre il 70% negli ultimi tre mesi. In questa fase, la valutazione appare ora più equilibrata rispetto al profilo di crescita previsto
.
Ai livelli attuali, il titolo si attesta a circa 8,5x-7,7x gli utili 2026-2027, "multipli che consideriamo ancora interessanti in una prospettiva di medio termine
e in linea con il profilo di crescita del gruppo - si legge nella ricerca - Detto questo, riteniamo che il pieno potenziale di valutazione potrebbe essere meglio compreso e rispecchiato in un contesto di maggiore visibilità operativa, in particolare per quanto riguarda l'integrazione di Prodea e l'evoluzione del portafoglio ordini nei prossimi trimestri".
"In assenza di visibilità su potenziali attività di M&A o catalyst a breve termine
, e con le azioni - dopo il recente rally - che hanno ormai raggiunto il nostro prezzo obiettivo e appaiono valutate in modo equo", il broker è quindi passato a Hold. "Restiamo comunque decisamente ottimisti sullo slancio di fondo del gruppo e sulla prossima integrazione del business Eventi di Prodea - viene sottolienato - Rivedremo le nostre stime in vista della pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre 2026 e all'anno fiscale 2025, una volta ottenuta una migliore visibilità sull'impatto operativo dell'integrazione, sulle potenziali iniziative di crescita esterna e su informazioni più precise sull'andamento dei margini".(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)