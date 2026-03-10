Digital Bros, TP ICAP Midcap conferma Buy ma abbassa TP dopo i conti

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 17 euro
(dai precedenti 20) il target price
per Digital Bros
ma ha confermato la raccomandazione Buy per il gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, giustificata da multipli di valutazione considerati attraenti. Gli analisti hanno corretto le stime sull'intero anno prevedendo ricavi
per 108,4 milioni di euro
dopo la pubblicazione dei risultati semestrali
nella giornata di ieri.
TP ICAP Midcap ha messo in evidenza come Digital Bros abbia archiviato un primo semestre 2025/26
estremamente solido, con ricavi che hanno raggiunto 69 milioni di euro (+60,4% su base annua). La performance è stata trainata dal segmento Premium Games
, che rappresenta ormai il 93% del fatturato totale, grazie al successo del lancio di Wuchang
nel primo trimestre e alla resilienza della franchigia Assetto Corsa
.
Gli analisti hanno sottolineato inoltre come il gruppo abbia registrato un netto ritorno alla redditività
: l'EBITDA
è balzato a 33,6 milioni di euro
(2,6 volte superiore rispetto all'anno precedente), con un margine del 48,6%. Anche l'EBIT
è tornato in positivo per 14,9 milioni di euro
, beneficiando della revisione strategica della struttura dei costi attuata lo scorso anno.
La solida generazione di cassa
ha permesso di raggiungere un Free Cash Flow
di 20,9 milioni
e una posizione finanziaria netta positiva per 4,3 milioni.