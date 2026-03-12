WIIT, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap con aumento target price

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 26,5 euro
per azione (dai precedenti 24,5 euro) il target price
su WIIT
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, abbassando al contempo la raccomandazione
a "Hold
" da "Buy" visto il downside dell'1% e un adj. 2026 P/E multiple di 34x.
Gli analisti scrivono che il fatturato del quarto trimestre 2025
è stato leggermente inferiore alle loro aspettative, EBITDA/EBIT meglio, mentre l'utile è stato penalizzato da oneri finanziari
superiori alle aspettative. I catalysts per WIIT sono: opportunità commerciali dopo la selezione Broadcom
-VMWare e la maggiore sensibilità alla sovranità dei dati.
TP ICAP Midcap prevede un'attività di M&A dinamica nel 2026-27
grazie all'emissione obbligazionaria nel quarto trimestre del 2025 e alla vendita e al lease-back annunciati su 7-8 data center non premium in Germania (previsione di oltre 100 milioni di euro).