Milano 10:42
44.685 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:42
10.317 -0,36%
Francoforte 10:41
23.624 -0,07%

WIIT, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap con aumento target price

Finanza, Consensus
WIIT, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap con aumento target price
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 26,5 euro per azione (dai precedenti 24,5 euro) il target price su WIIT, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, abbassando al contempo la raccomandazione a "Hold" da "Buy" visto il downside dell'1% e un adj. 2026 P/E multiple di 34x.

Gli analisti scrivono che il fatturato del quarto trimestre 2025 è stato leggermente inferiore alle loro aspettative, EBITDA/EBIT meglio, mentre l'utile è stato penalizzato da oneri finanziari superiori alle aspettative. I catalysts per WIIT sono: opportunità commerciali dopo la selezione Broadcom-VMWare e la maggiore sensibilità alla sovranità dei dati.

TP ICAP Midcap prevede un'attività di M&A dinamica nel 2026-27 grazie all'emissione obbligazionaria nel quarto trimestre del 2025 e alla vendita e al lease-back annunciati su 7-8 data center non premium in Germania (previsione di oltre 100 milioni di euro).
Condividi
```