Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technogym
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, con una variazione percentuale del 2,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,47%, rispetto a -4,18% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status tecnico di Technogym mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,76 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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