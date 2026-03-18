Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technogym

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , con una variazione percentuale del 2,22%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,47%, rispetto a -4,18% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di Technogym mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,76 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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