Piazza Affari: luce verde per Ariston Holding

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,21%.
La tendenza ad una settimana di Ariston Holding
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Ariston Holding
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,098 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,476. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,858.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)