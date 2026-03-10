Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che guadagna bene, con una variazione del 3,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Ariston Holding
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,975 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,057. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,931.
