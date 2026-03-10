Milano 13:52
45.029 +2,28%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:52
10.405 +1,52%
Francoforte 13:51
23.912 +2,15%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che guadagna bene, con una variazione del 3,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Ariston Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,975 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,057. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,931.

