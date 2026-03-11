Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che mostra un decremento dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ariston Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ariston Holding
rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Ariston Holding
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,032 Euro. Primo supporto individuato a 3,97. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4,094.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)