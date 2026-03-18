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Piazza Affari: seduta difficile per Acea

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta difficile per Acea
Ribasso per la multiutility capitolina, che passa di mano in perdita del 7,50%.
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