Premio BNL BNP Paribas 2026 a Hector Zamora per “Sciame di dirigibili”

(Teleborsa) - "Sciame di dirigibili" (2026) dell’artista messicano Hector Zamora (Gallery Albarràn Bourdais Madrid) si aggiudica la 15esima edizione del Premio BNL BNP Paribas; l’opera entrerà, come negli anni precedenti, nel patrimonio artistico della Banca che oggi conta circa 6000 capolavori.



L’Istituto è title sponsor del MIA Photo Fair BNP Paribas, dopo aver affiancato la manifestazione a lungo come main partner, nella convinzione che fotografia e arte siano espressioni di un linguaggio potente, inclusivo e senza confini.



La Fiera, il più importante appuntamento del settore in Italia, aprirà le porte al grande pubblico domani e fino al 22 marzo, presso Superstudio Più in via Tortona 27. La giuria, che ha decretato il Premio BNL BNP Paribas 2026 alla migliore opera presentata dalle gallerie d’arte, è composta da: Francesca Malgara, Direttrice di MIA Photo Fair, Luca Ranieri, Head ESG Strategy, Communication & Public Affairs BNL BNP Paribas, Nicola Zanella, manager culturale, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista, e Sam Stourdzé, Direttore dell’Accademia di Francia a Villa Medici. La motivazione: Hector Zamora è uno degli artisti contemporanei più affermati e la fotografia è una parte fondamentale della sua produzione; in questa opera, un dirigibile è incastrato tra due palazzi in una calle veneziana, uno scenario creato dall’artista attraverso un’installazione.



La realtà viene così coinvolta da un avvenimento sorprendente che ci racconta come il cambiamento, anche il più imprevedibile e paradossale, possa far parte del "new normal".



Luca Ranieri, Head of ESG Strategy, Communication & Public Affairs BNL BNP Paribas: "L’arte fotografica fissa i cambiamenti in un’immagine e ci porta a guardare, con occhi sempre nuovi, il mondo che viviamo, che ci avvolge e travolge. A noi il compito di trasformarci ed evolverci. Una postura personale e professionale in qualsiasi settore si operi. Non a caso "Metamorfosi" è il fil rouge del MIA Photo Fair BNP Paribas, che supportiamo con rinnovata energia".



BNL BNP Paribas ha organizzato, inoltre, un programma di incontri, eventi ed iniziative per approfondire l’arte fotografica anche in ottica finanziaria, di business e collezionismo.



La Lounge della Banca si arricchisce quest’anno della mostra "Non si diventa grandi da soli", reportage fotografico di Giorgio Galimberti: primi piani e dettagli che ritraggono le persone di alcuni quartieri della periferia milanese, tra cui il Giambellino. Questo progetto, dedicato alla Fondazione Don Gino Rigoldi, attraversa generazioni ed etnie, raccontando storie di fiducia e riscatto umano e sociale.







Condividi

```