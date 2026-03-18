Usa, ordini industria a gennaio migliorano come da attese a +0,1% su mese
(Teleborsa) - Aumentano come da attese gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di gennaio 2026 gli ordini hanno evidenziato un incremento dello 0,1%, in linea con le previsioni, dopo il calo dello 0,4% riportato a dicembre (rivisto da -0,7%).
Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono aumentati dello 0,4%, dopo il +0,6% di del mese precedente (rivisto da +0,4%).
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