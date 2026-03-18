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USA, Prezzi produzione (MoM) in febbraio
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18 marzo 2026 - 13.40
USA,
Prezzi produzione in febbraio su base mensile (MoM) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,3%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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