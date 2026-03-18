Milano 16:13
44.760 -0,28%
Nasdaq 16:13
24.692 -0,36%
Dow Jones 16:13
46.656 -0,72%
Londra 16:13
10.311 -0,89%
Francoforte 16:13
23.562 -0,71%

USA, Prezzi produzione (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Prezzi produzione (MoM) in febbraio
USA, Prezzi produzione in febbraio su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +0,3%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```