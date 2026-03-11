USA, scorte petrolio settimanali aumentano di 3,8 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate più del previsto lenell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 6 marzo 2026, sono aumentati di circa 3,8 milioni di barili a 443,1 MBG, contro attese per un incremento di 2,8 milioni.Glihanno registrato un calo di 1,3 MBG, arrivando a 119,4 MBG, mentre lehanno registrato un calo di 3,7 milioni a quota 249,5 MBG. Ledi petrolio sono rimaste stabili a 415,4 MBG.