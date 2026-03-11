Milano 16:16
44.789 -0,91%
Nasdaq 16:16
24.947 -0,04%
Dow Jones 16:16
47.306 -0,84%
Londra 16:16
10.346 -0,63%
Francoforte 16:15
23.647 -1,34%

USA, scorte petrolio settimanali aumentano di 3,8 milioni di barili

Economia, Macroeconomia
USA, scorte petrolio settimanali aumentano di 3,8 milioni di barili
(Teleborsa) - Sono aumentate più del previsto le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 6 marzo 2026, sono aumentati di circa 3,8 milioni di barili a 443,1 MBG, contro attese per un incremento di 2,8 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 1,3 MBG, arrivando a 119,4 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 3,7 milioni a quota 249,5 MBG. Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste stabili a 415,4 MBG.
Condividi
```