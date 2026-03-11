USA, scorte petrolio settimanali aumentano di 3,8 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate più del previsto le scorte di greggio in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 6 marzo 2026, sono aumentati di circa 3,8 milioni di barili a 443,1
MBG, contro attese per un incremento di 2,8 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un calo di 1,3 MBG, arrivando a 119,4 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato un calo di 3,7 milioni a quota 249,5 MBG. Le riserve strategiche
di petrolio sono rimaste stabili a 415,4 MBG.