Abusivismo finanziario, Consob oscura 6 siti: totale sale a 1.729

(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato l'oscuramento di 6 siti Internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di un sito (https://nibble.finance) attraverso il quale era svolta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo e di 5 siti web mediante i quali venivano svolti abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "ArizonaTrade" (sito internet https://arizona-trade.com e relative pagine https://client.arizona-trade.com e https://web.arizona-trade.com); "Afex Markets" (siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it e relativa pagina https://client.afexmarketsltd.it); "Lgquantichft" (sito internet https://lgquantichft.com e relativa pagina https://app.lgquantichft.com); "Trading Europe BV" (sito internet https://www.tradingeuropebv.com); OU NIBBLE ITSF (Nibble Finance) (sito internet https://nibble.finance).



Sale, così, a 1.729 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 204 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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