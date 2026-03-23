Finnair sceglie Embraer invece di Airbus per il rinnovo della flotta a fusoliera stretta

(Teleborsa) - Finnair, compagnia aerea controllata a maggioranza dallo Stato finlandese, sta procedendo con il rinnovo della sua flotta di aeromobili a fusoliera stretta e ha firmato un contratto di acquisto con Embraer per 18 ordini fermi di aeromobili E195-E2, con ulteriori 16 opzioni e 12 diritti di acquisto. Finnair ha inoltre firmato accordi con Pratt & Whitney di RTX per l'acquisto di motori di ricambio e servizi di manutenzione per i motori PW1900G GTF che equipaggiano gli Embraer E2.



Inoltre, Finnair prevede di acquisire fino a dodici Airbus A320/321ceo dal mercato dell'usato, per sostituire i più vecchi A319 e A320 della flotta Finnair nei prossimi anni.



"Questo mix di aeromobili nuovi e usati supporta in modo ottimale i nostri obiettivi di crescita e redditività, mentre continuiamo ad attuare la nostra strategia . afferma Turkka Kuusisto, CEO di Finnair - Con questo investimento, siamo ben posizionati per offrire ai nostri clienti una rete in crescita e attraente, oltre a un'eccellente affidabilità e un'esperienza di viaggio di alto livello. L'introduzione dei nuovi aeromobili E195-E2 nella nostra flotta riduce anche la nostra impronta di CO2, contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi climatici"



Le consegne degli Embraer E195-E2 da 134 posti sono previste a partire dal terzo trimestre del 2027, con tre ordini fermi da consegnare nel 2027, sei nel 2028 e altri sei nel 2029. Gli E195-E2 saranno operati da Norra, partner di Finnair. Norra gestisce voli regionali per Finnair con aeromobili Embraer e ATR.



"Un mix di aeromobili a fusoliera stretta di diverse dimensioni ci permette di sfruttare le opportunità di crescita nei nostri mercati in modo flessibile ed efficiente", sottolinea Kuusisto.



L'attuale flotta di Finnair è composta da 79 aeromobili Airbus, Embraer e ATR.

Condividi

```