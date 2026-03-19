Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Frazionale rialzo per il cambio Euro / CAD, che mette a segno un modesto profit a +0,4%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,6384, con il supporto più immediato individuato in area 0,6327. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,6299.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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