Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Frazionale rialzo per il cambio Euro / CAD, che mette a segno un modesto profit a +0,4%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,6384, con il supporto più immediato individuato in area 0,6327. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,6299.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)