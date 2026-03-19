Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

Il quadro di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 29.752,7. Primo supporto individuato a 29.052,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 30.452,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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