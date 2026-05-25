Amministrative: seggi di nuovo aperti, si vota fino alle 15

Poi spoglio al via

(Teleborsa) - Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che interessano quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Si vota fino alle 15. Subito dopo spoglio al via. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.



Il dato sull'affluenza rileva un lieve calo: alle 19, ha votato il 34,5%, due punti percentuali e mezzo in meno rispetto all'affluenza media delle precedenti comunali di riferimento (del 37%). Ma, nel comparare il tasso di partecipazione, c'è un dato da considerare: la maggior parte dei centri urbani interessati (529 secondo i dati del Viminale) la scorsa volta rinnovò le amministrazioni a settembre 2020 in concomitanza con alcune elezioni regionali, circostanza che potrebbe aver sostenuto la percentuale di votanti.



Alle 23 di ieri l'affluenza era del 46,31%. Lo si evince dal sito Eligendo. Il dato precedente, alla stessa ora, è del 50,20%.



In Basilicata, Calabria e Campania l'affluenza - ancora tutta da consolidare - risulta anche in leggero aumento. Mentre tra le Regioni che registrano la contrazione maggiore della partecipazione c'è l'Emilia Romagna.



Intanto, c'è un altro dato, non incoraggiante, che emerge: secondo il Centro Studi Enti Locali, che ha condotto un'analisi delle candidature basata sui dati del Ministero dell'Interno nelle regioni a statuto ordinario, le donne candidate sono ancora poche: mediamente nel 61% dei Comuni a competere sono solo uomini, percentuale che in Basilicata scende al 44%, in Puglia è del 46%, mentre in Calabria (una delle regioni con il più forte squilibrio di genere nella politica locale) schizza al 77%.



Non senza sorpresa, il territorio con il dato peggiore a livello nazionale sul fronte delle candidature femminili è il Piemonte, dove in 8 Comuni su 10 le donne che aspirano a diventare prime cittadine non sono pervenute.

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