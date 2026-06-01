Triboo, l'assemblea approva il bilancio 2025 e nomina il CdA

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Triboo
, gruppo attivo nel settore digitale, ha approvato, all’unanimità, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2026.
La Società chiude l’esercizio con ricavi pari a 3,6 milioni di euro, una perdita pari a 1,4 milioni di euro e con un patrimonio netto pari a
13,3 milioni di euro.
Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025, chiuso con ricavi pari a 52,6 milioni di euro, patrimonio netto consolidato pari a 16,5 milioni di euro, oltre che EBITDA
consolidato pari a 7,9 milioni di euro e una perdita netta consolidata pari a 2,3 milioni di euro.
L’Assemblea degli Azionisti esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 della Società, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e preso atto delle relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale ha deliberato all’unanimità di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 1.405.800,00.Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione di Triboo, interamente tratti dall’unica lista presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana
: stabilendo in n. 5 il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione determinando che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026; nominando Riccardo Maria Monti, Giulio Corno, Ramona Corti, Dania Ferrari e Cristina Mollis, quali componenti del Consiglio di Amministrazione; determinando i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in complessivi 103.000 euro annui (salvo gli ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione).
La lista presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana, titolare del 58,88% del capitale sociale, in sede di votazione ha ottenuto l’unanimità dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.
L’Assemblea ha, inoltre, nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Maria Monti
.Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio d’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028. Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall’unica lista presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana.
Il Collegio Sindacale risulta così composto. Sindaci Effettivi
: Sebastiano Bolla Pittaluga; Silvia Fossati; Fabrizio Toscano. Sindaci Supplenti
: Nicola Asnaghi; Giorgia Dalmonte.
La lista presentata dal socio Compagnia Digitale Italiana, titolare del 58,88% del capitale sociale, in sede di votazione ha ottenuto l’unanimità dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.
L’Assemblea ha nominato quale Presidente del Collegio Sindacale Sebastiano Bolla Pittaluga.
L’Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale un emolumento annuo lordo pari a Euro 20.000 per il Presidente ed Euro 13.500 per ciascun Sindaco Effettivo.