Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,07%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 4.006,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,07%
Ribasso per Shanghai, in flessione dell'1,07%, termina le contrattazioni a 4.006,55 punti.
Condividi
```