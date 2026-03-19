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/ EURO STOXX Banks, scendono le quotazioni a Eurozona
EURO STOXX Banks, scendono le quotazioni a Eurozona
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Finanza
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Indici settoriali
19 marzo 2026 - 15.00
Profondo rosso per l'
indice bancario europeo
, che retrocede a 238,96 punti, in netto calo del 3,13%.
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