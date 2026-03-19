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EURO STOXX Banks, scendono le quotazioni a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Banks, scendono le quotazioni a Eurozona
Profondo rosso per l'indice bancario europeo, che retrocede a 238,96 punti, in netto calo del 3,13%.
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