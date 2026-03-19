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Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Automobiles & Parts

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Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata da dimenticare per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 430,79 punti, ritracciando del 2,99%.
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