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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 592,95 punti.
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