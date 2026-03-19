FNM, l'utile sale a 73,6 milioni nel 2025. Dividendo di 0,023 euro

(Teleborsa) - FNM , società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 673 milioni di euro (+3,4% rispetto al 2024). I ricavi sono aumentati trainati dall'ingresso di Nordcom nel perimetro di consolidamento, dall'incremento dei ricavi TPL su gomma e dei servizi sostitutivi, dalla crescita dei pedaggi autostradali per effetto del maggior traffico e dalle vendite di energia legate allo sviluppo della capacità installata. L'andamento è stato parzialmente controbilanciato dalla contrazione dei ricavi connessi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e alla locazione di materiale rotabile.



L'EBITDA Rettificato è stato pari a 226,5 milioni di euro (+2,7% rispetto al 2024). Gli ammortamenti e le svalutazioni aumentano di 14,6 milioni principalmente per le maggiori svalutazioni su diritti d'uso di E-vai e Malpensa Distripark, impianti di biogas e avviamento di Viridis. L'Utile Netto di Gruppo è stato pari a 73,6 milioni di euro (+24,1% rispetto al 2024). La PFN Rettificata è pari a 722,5 milioni di euro (668,5 milioni al 31 dicembre 2024).



Il CdA ha proposto un dividendo di 0,023 euro per azione, pari a complessivi 10 milioni. Il dividendo, se approvato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento a partire dal 3 giugno 2026, con data di stacco della cedola n. 17 il 1° giugno 2026 e record date il 2 giugno 2026.

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