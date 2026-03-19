Francoforte: calo per Fresenius

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che mostra un decremento del 2,67%.



L'andamento di Fresenius nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44,48 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 45,35. Il peggioramento del colosso farmaceutico tedesco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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