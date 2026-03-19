Francoforte: i venditori si accaniscono su Lanxess

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca , che soffre con un calo del 6,66%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,01 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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