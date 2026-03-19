Francoforte: i venditori si accaniscono su Lanxess
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca, che soffre con un calo del 6,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,01 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,54.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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