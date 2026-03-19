Francoforte: movimento negativo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Sottotono Jungheinrich Ag Pref , che passa di mano con un calo del 3,72%.



La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Jungheinrich Ag Pref ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,89 Euro. Supporto a 28,19. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 29,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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