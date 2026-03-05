Milano 16:22
Consob, revoca dell'autorizzazione al servizio di crowdfunding per Rendimento Etico

(Teleborsa) - Consob ha deliberato la revoca per rinuncia espressa di Rendimento Etico dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio di crowdfunding.

Rendimento Etico era stata autorizzata a novembre 2024 allo svolgimento, in Italia, del servizio di crowdfunding, consistente nell'intermediazione nella concessione di prestiti (cosiddetto lending-based crowdfunding). A ottobre 2025, Rendimento Etico ha presentato domanda di revoca.

A dicembre Consob aveva sospeso Rendimento Etico per un periodo di 120 giorni dalla prestazione del servizio di intermediazione della concessione di prestiti, sottolineando che esisteva "un pericolo grave ed attuale per la tutela degli investitori".
