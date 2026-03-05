Consob, revoca dell'autorizzazione al servizio di crowdfunding per Rendimento Etico

(Teleborsa) - Consob
ha deliberato la revoca
per rinuncia espressa di Rendimento Etico
dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio di crowdfunding
.
Rendimento Etico era stata autorizzata a novembre 2024 allo svolgimento, in Italia, del servizio di crowdfunding, consistente nell'intermediazione nella concessione di prestiti (cosiddetto lending-based crowdfunding
). A ottobre 2025, Rendimento Etico ha presentato domanda di revoca.
A dicembre Consob aveva sospeso
Rendimento Etico per un periodo di 120 giorni dalla prestazione del servizio di intermediazione della concessione di prestiti, sottolineando che esisteva "un pericolo grave ed attuale per la tutela degli investitori
".