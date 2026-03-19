Knorr-Bremse in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Knorr-Bremse , che esibisce una perdita secca del 3,85% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Knorr-Bremse rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Knorr-Bremse si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 99,38 Euro. Supporto stimato a 96,43. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 102,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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