Londra: performance negativa per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con un ribasso del 3,74%.
L'andamento di Rolls-Royce Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Rolls-Royce Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,25 sterline. Supporto stimato a 12. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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