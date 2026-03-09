Rolls-Royce Holdings scivola in fondo al mercato di Londra

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,44%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Rolls-Royce Holdings
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,65 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,06. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)