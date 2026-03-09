Milano 17:35
Rolls-Royce Holdings scivola in fondo al mercato di Londra

Rolls-Royce Holdings scivola in fondo al mercato di Londra
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,44%.

Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Rolls-Royce Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,65 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,06. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
