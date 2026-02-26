Milano 10:22
Londra: amplia l'ascesa Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che scambia in rialzo del 6,49%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rolls-Royce Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rolls-Royce Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,21 sterline. Primo supporto a 13,69. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,42.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
