Londra: in calo Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

FTSE 100

Rolls-Royce Holdings

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,86% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,92 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)