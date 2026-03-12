Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che lievita dell'1,85%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
