Madrid: giornata depressa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo , che presenta una flessione del 2,24%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 79,82 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 77,97. L'equilibrata forza rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 81,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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