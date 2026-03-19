Madrid: giornata depressa per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che presenta una flessione del 2,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 79,82 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 77,97. L'equilibrata forza rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 81,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```