Madrid: giornata negativa in Borsa per Indra
(Teleborsa) - A picco la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta un pessimo -4,56%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,83 Euro. Primo supporto visto a 53,63. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 52,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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