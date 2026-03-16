Madrid: movimento negativo per IAG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per International Airlines Group , che mostra un decremento del 2,03%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico della multinazionale del settore aereo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,955 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,898.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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