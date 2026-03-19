Madrid: rosso per Sacyr

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che presenta una flessione del 2,46%.



Il movimento di Sacyr , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





La situazione di medio periodo di Sacyr resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,159 Euro. Supporto visto a quota 4,101. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,217.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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