Micron, in calo nel pre-market tra analisti misti e all'indomani di un 2° trimestre in accelerazione

(Teleborsa) - In netto ribasso nel pre-market di Wall Street il titolo del gigante tech Micron Technology , nonostante i forti risultati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, conclusosi il 26 febbraio 2026, pubblicati mercoledì. Gli analisti hanno fornito prospettive varie sulla traiettoria futura dell’azienda.



I ricavi sono pari a 23,86 miliardi di dollari, accelerando dai 13,64 miliardi del trimestre precedente e dagli 8,05 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso, e battendo le previsioni di consensus ferme a 18,8 miliardi. L'Utile netto non-GAAP raggiunge i 14,02 miliardi, balzando dai 5,48 miliardi del trimestre precedente e dai 1,78 miliardi del 2Q 2025. mentre l'utile per azione diluita è pari a 12,20 dollari (4,78 dollari nel 1Q26 e 1,56 dollari nel 2Q25), battendo il consensus degli analisti che si aspettava un EPS di circa 8,5 dollari. Nel trimestre, gli investimenti in capex sono pari a 5,0 miliardi di dollari e il flusso di cassa libero rettificato ammonta a 6,9 miliardi.



Il Consiglio di Amministrazione di Micron proporrà un dividendo trimestrale di 0,15 dollari per azione, pagabile in contanti il ??15 aprile 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 30 marzo 2026.



"Micron ha stabilito nuovi record in termini di ricavi, margine lordo, utile per azione e flusso di cassa libero nel secondo trimestre dell'anno fiscale, grazie a una forte domanda, a un'offerta limitata nel settore e alla nostra solida capacità operativa, e ci aspettiamo di raggiungere nuovamente risultati record significativi nel terzo trimestre dell'anno fiscale", ha dichiarato il presidente e CEO Sanjay Mehrotra. “Nell'era dell'IA, la memoria è diventata una risorsa strategica per i nostri clienti e stiamo investendo nella nostra presenza produttiva globale per supportare la loro crescente domanda. A testimonianza della fiducia nella solidità del nostro business, il nostro consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del 30% del dividendo trimestrale”, ha aggiunto l'Ad.



Per il terzo trimestre 2026, il gigante tech prevede che i ricavi raggiungeranno i 33,5 miliardi di dollari (± 750 milioni) e l'utile per azione diluita (non-GAAP) toccherà i 19,15 dollari (± 0,40 dollari).



Alla luce di questi risultati, Morgan Stanley giovedì ha alzato il target di prezzo sulle azioni di Micron a 520 da 450 dollari, mantenendo un giudizio Overweight. La società ha citato la guidance dell’azienda di 19,15 dollari di utile per azione, che ha superato la stima di consenso di 12 dollari.



L’analista ha tuttavia evidenziato le preoccupazioni ribassiste focalizzate sull’appiattimento dei prezzi spot, sull’aumento delle spese in conto capitale e sul rallentamento della crescita della seconda derivata dopo incrementi del 90% nel primo trimestre dell’anno solare. Morgan Stanley ha affermato che i modelli storici trascurano l’impatto della spesa straordinaria in AI. La società si aspetta che la capacità di generare utili rimanga ai livelli attuali finché gli investimenti in AI continueranno ai massimi livelli. Morgan Stanley prevede che 80 dollari di utile per azione siano sostenibili fino all’anno solare 2027.



Goldman Sachs , dal canto suo, ha mantenuto un giudizio Neutral con un target di prezzo di 400 dollari, riconoscendo solidi risultati trimestrali ma evidenziando vincoli di offerta e un accordo strategico quinquennale con un cliente che potrebbe stabilizzare le dinamiche di mercato.



Più positiva invece Bank of America , che ha anche alzato il target di prezzo a 500 da 400 dollari, mantenendo un giudizio Buy, e ha menzionato prospettive di ciclo di memoria durevole che durano almeno fino al 2027. BofA ha anche aumentato le sue stime di utili per azione per gli anni fiscali 2026, 2027 e 2028 dal 70% al 100%, con EPS per l’anno solare 2026 e 2027 di 69,88 dollari e 76,50 dollari.



Barclays ha fissato un target di prezzo ancora più alto di 675 dollari, evidenziando condizioni di domanda e offerta ristrette e un nuovo accordo quinquennale sulla catena di fornitura.



Stifel ha mantenuto un giudizio Buy con un target di prezzo di 550 dollari, osservando che la recente performance trimestrale di Micron ha superato le loro aspettative, con margini lordi che hanno raggiunto la fascia bassa dell’80%.



Gli analisti di Citi hanno attribuito il ribasso pre-mercato a "prese di profitto dopo una fase di forte crescita" e hanno mantenuto il rating "buy" sul titolo. "Riteniamo che il principale dibattito tra gli investitori riguardi la possibilità che il titolo continui a salire con l'aumento dei prezzi delle memorie DRAM, come accaduto durante il ciclo delle DRAM per PC Windows negli anni '90", hanno scritto.





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