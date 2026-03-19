Parigi: andamento sostenuto per TotalEnergies

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia petrolifera e del gas francese , con una variazione percentuale del 2,72%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TotalEnergies più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, TotalEnergies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 78,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 80,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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