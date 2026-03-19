Parigi: calo per Credit Agricole
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese, che mostra un decremento del 2,01%.
Lo scenario su base settimanale di Credit Agricole rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo dell'Istituto di credito francese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,47 Euro. Supporto stimato a 16,18. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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