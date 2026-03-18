Parigi: brillante l'andamento di Credit Agricole
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca francese, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Credit Agricole rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,7 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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