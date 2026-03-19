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PhillyFed USA in marzo
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19 marzo 2026 - 13.35
USA,
PhillyFed in marzo pari a 18,1 punti
, in aumento rispetto al precedente 16,3 punti (la previsione era 8,3 punti).
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