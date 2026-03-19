Milano 14:18
43.602 -2,55%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 14:18
10.024 -2,73%
Francoforte 14:18
22.856 -2,75%

PhillyFed USA in marzo

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PhillyFed USA in marzo
USA, PhillyFed in marzo pari a 18,1 punti, in aumento rispetto al precedente 16,3 punti (la previsione era 8,3 punti).
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