Piazza Affari: D'Amico in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale nel trasporto marittimo , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 16,28% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di D'Amico è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di D'Amico mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,55 Euro. Rischio di discesa fino a 6,365 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,735.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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