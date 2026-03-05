Piazza Affari: D'Amico in forte discesa

leader mondiale nel trasporto marittimo

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,20%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,667 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,412. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,922.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)