Piazza Affari: D'Amico in forte discesa

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,20%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, D'Amico
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,667 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,412. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,922.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)