Piazza Affari: D'Amico in forte discesa

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,20%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, D'Amico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,667 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,412. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,922.

