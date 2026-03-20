Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta positiva per ilproduttore di yacht e superyacht , che avanza bene dell'1,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Sanlorenzo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,83 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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