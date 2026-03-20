Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Seduta positiva per ilproduttore di yacht e superyacht, che avanza bene dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanlorenzo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Sanlorenzo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,83 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,28. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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