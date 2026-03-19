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Si muove in ribasso Howmet Aerospace a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Howmet Aerospace a New York
Ribasso per il fornitore globale di soluzioni ingegneristiche avanzate per l'industria aerospaziale e dei trasporti, che tratta in perdita del 4,38% sui valori precedenti.
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